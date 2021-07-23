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Galatasaray'a 20'lik sağ bek: Sacha Boey

23.07.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sağ bek transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Rennes ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Sacha Boey'in sarı kırmızılılar ile büyük ölçüde anlaştığı bildirildi.

Galatasaray'a 20'lik sağ bek: Sacha Boey

Galatasaray'da 5-1'lik PSV yenilgisinin ardından transfer çalışmalarına hız verilirlen sağ bek konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Udinese'den Jens Stryger Larsen'den maliyeti nedeniyle vazgeçtiği belirtilen sarı kırmızılıların rotasını Fransa'ya kırdığı belirtildi.

Le Parisien'den Benjamin Quarez'in haberine göre; Galatasaray geçtiğimiz sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren Rennes'in sağ beki Sacha Boey'in transferinde önemli mesafe katetti. Transfer görüşmelerinde artık son aşamaya gelinirken, oyuncunun bu hafta sonunda Türkiye'de olabileceği aktarıldı.

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Öte yandan Sacha Boey'in transferinin bonservisiyle gerçekleşeceği ve takım arkadaşlarıyla da vedalaştığı bilgisi paylaşıldı.

20 yaşındaki Kamerun asıllı Sacha Boey geçtiğimiz sezon Dijon'da 26 lig maçına çıkarken 1 asist yapmıştı. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Boey, Rennes'de ise toplamda 12 maç oynarken 2 asist başarısı gösterdi.

Celtic'in uzun süredir gündeminde olan Boey, İskoç ekibinin tekliflerini geri çevirmişti.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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