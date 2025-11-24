Galatasaray'a 200 milyon lira gelir! 3 günde 90 bin satış

Süper Lig devi Galatasaray, 26-27 sezon önce kullanılan ikonik formalarını “retro” kampanyası kapsamında yeniden satışa çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisi, kulüp kasasına önemli bir gelir sağladı.
Kampanya kapsamında satışa sunulan retro formalar, yalnızca 3 gün içinde 90 bine yakın adet sattı. Bu büyük ilgi sonucunda Galatasaray’ın kasasına 200 milyon liranın üzerinde para girdi. Özellikle UEFA Kupası’nın kazanıldığı sezonda kullanılan çubuklu formanın stokları kısa sürede tükendi.
Galatasaray yönetimi, elde edilen bu ekstra geliri ocak ayında yapılacak transfer çalışmalarına aktarmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, kampanyanın devam etmesi ve satışların artmasıyla birlikte kulübün mali gücünü daha da yükseltmeyi hedefliyor.
