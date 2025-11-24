SPOR

Galatasaray'a 200 milyon lira gelir! 3 günde 90 bin satış

Galatasaray, satışa çıkardığı retro forma koleksiyonuna yoğun ilgi gösteren taraftarlarının katkısıyla 200 milyon liranın üzerinde gelir elde etti. Sarı-kırmızılı yönetim, bu önemli mali kaynağı ocak ayındaki transfer çalışmalarında doğrudan kullanmayı planlıyor.

Galatasaray'a 200 milyon lira gelir! 3 günde 90 bin satış
Emre Şen

Süper Lig devi Galatasaray, 26-27 sezon önce kullanılan ikonik formalarını “retro” kampanyası kapsamında yeniden satışa çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisi, kulüp kasasına önemli bir gelir sağladı.

3 GÜNDE 90 BİN SATIŞ, 200 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE GELİR

Kampanya kapsamında satışa sunulan retro formalar, yalnızca 3 gün içinde 90 bine yakın adet sattı. Bu büyük ilgi sonucunda Galatasaray’ın kasasına 200 milyon liranın üzerinde para girdi. Özellikle UEFA Kupası’nın kazanıldığı sezonda kullanılan çubuklu formanın stokları kısa sürede tükendi.

GELİR TRANSFER BÜTÇESİNE EKLENECEK

Galatasaray yönetimi, elde edilen bu ekstra geliri ocak ayında yapılacak transfer çalışmalarına aktarmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, kampanyanın devam etmesi ve satışların artmasıyla birlikte kulübün mali gücünü daha da yükseltmeyi hedefliyor.

