Galatasaray'a 400 milyon dolar müjdesi! Tüm borç kapanacak

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı yapıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarları ve camiayı mutlu edecek müjdeleri duyurdu.

"RİVA'DAN ELDE EDECEĞİMİZ HASILAT 400 MİLYON DOLAR"

"Riva Konut Projesi'nin yüzde 50'si imar edildi, yapıldı, satıldı ve yaşam orada devam ediyor. Riva Konut Projesi'nin 1. fazının Galatasaray'a faydası yaklaşık 170 milyon dolar oldu. İkinci etap için Emlak Konut'la yaptığımız yeni sözleşmeye göre inşaatın yapılmasının sorumluluğu Emlak Konut'ta ve pazarlamasından da sorumlu. Bu nedenle Emlak Konut'a yüzde 5 pay verilecek. Bu anlaşmaya göre Riva'dan beklenen tahmini hasılat 17.8 milyar TL. Emlak Konut'a verilecek yüzde 5 pay ve tahmin edilen inşaat masrafı çıkarıldığı zaman kulübümüzün beklenen net geliri bugünün parası ile yaklaşık 9 milyar TL olacak. Riva'dan bizim elde edeceğimiz toplam hasılat 400 milyon dolar seviyesine geldi"

"MECİDİYEKÖY'DEKİ KONUT PROJESİNDEN 1.3 MİLYAR TL GELİR ELDE EDİLDİ"

"Mecidiyeköy'deki binamızda konut projesine dönüştürüldü. Bugüne kadar yapılan satışlardan 1 milyar 300 milyon TL gelir elde edildi.Bu paranın zerresine dokunmadan Florya'da bize ait olmayan Emlak Konut'un sahibi olduğu 42 dönümlük arsanın satın almasını yaptık. Son derece başarılı bir operasyon. Galatasaray'a getirisi, son derece yüksek olmuştur. Projede henüz satılmamış 56 konut ve 5 ticari alan bulunmaktadır. Bu bölümlerden beklenen gelir 1.1 milyar TLdir."

"10 MİLYON DOLAR KATKI VERECEK"

"Stadyumumuzda revizyon çalışmaları yapıyoruz. Stadın içindeki led panoların mali getirisi çok büyük. Üst kısımlarda iki kat daha led panolar koymak suretiyle reklam verilebilir alanı 1743 metrekareye çıkarıyoruz. Senede yaklaşık 3.5 milyon euro katkı veren bu ledler, yaklaşık 10 milyon euro katkı verecek."