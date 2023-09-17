Galatasaray'a 72 milyon euro'luk gelir! Bu ihtimaller gerçekleşirse bir hayli rahatlık sağlayacak

Galatasaray'ın transfer dönemi bir hayli kârlı geçti. Yaptıkları oyuncu satışlarının yanında koydukları opsiyonlar ilerleyen aylarda Galatasaray'ın kasasını bir hayli rahatlatabilir.

GELİRİ 70 MİLYON EURO'YU GEÇEBİLİR

Galatasaray'ın gönderdiği futbolculardan elde etme ihtimali olan bedel ise 70 milyon Euro'yu geçmeyi başardı. Mostafa Mohamed transferin 5.7, Morutan ve Midsjö transferlerinden 3'er milyon olmak üzere toplamda 11.7 milyon euro kasaya girdi.

KASAYI RAHATLATTILAR

Zaniolo'yu Aston Villa'ya 5 milyon euro'ya kiralayan sarı-kırmızılıların kasası bir hayli rahatladı. Bunun yanında Yunus Akgün'ün Leicester City'ye 500 bin, NEC Nijmegen'e giden Mathias Ross ile Genoa'ya kiralık giden Berkan Kutlu'dan da 250'şer bin euro kasaya girecek.

Galatasaray, bonservis ve kiralama ücretleri bakımından bu sezon 17 milyon 750 bin Euro alacak.

BONSERVİSLER KATLANABİLİR

Zaniolo, Yunus ve Berkan'ın opsiyonlarının kullanılması halinde Galatasaray'ın kasasına 36.5 milyon euro daha girecek. Bunun yanında Zaniolo ve Morutan'ın maddelerinin gerçekleşmesi durumunda ekstra olarak 18.5 milyon euro daha kazanılabilecek. Tüm bu olasılıklar gerçekleşirse, Galatasaray'ın kasasına toplamda 72 milyon euro gibi bir bonservis bedeli girecek.

