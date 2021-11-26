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Galatasaray'a Avrupa'dan inanılmaz gelir!

26.11.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde grupta oynadığı 5 maç sonunda liderlik koltuğunda oturan ve bir üst turu garantileyen Galatasaray, 16 milyon avroluk gelirin sahibi oldu.

Galatasaray'a Avrupa'dan inanılmaz gelir!

Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına elenmişti. Devler Ligi şansını kaybeden Galatasaray, statü gereği verilen Şampiyonlar Ligi'ndeki yayın havuzu gelirinin yüzde 10'luk kısmıyla (350 bin avro) teselli buldu.

Yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam eden Cimbom, önce İskoçya'dan St. Johnstone, akabinde de play-off turunda Danimarka'dan Randers'ı saf dışı bırakarak gruplara adını yazdırdı.

Gruplara katılım bedeli olan 3,63 milyon avroyu kazanan Galatasaray, 5 maç sonunda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 2,94 milyon avroluk performans gelirine ulaştı.

Grup ikinciliğini ve dolayısıyla play-off'u garantileyen sarı-kırmızılılar, tur primi kaleminde 1,05 milyon avroluk ödülü de garantiledi. Cimbom şayet grup maçlarını lider tamamlarsa 1,1 milyon avro liderlik ve 1,2 milyon avro son 16 turu primi olmak üzere bu kalemden toplam 2,3 milyon avroyu kasasına koyacak.

Galatasaray, katsayı gelirinde ise 24 hissenin karşılığı olarak 3,168 milyon avro kazanmış durumda.

Sarı-kırmızılı ekibi yayın havuzu gelirinden de yaklaşık 5 milyon avroluk gelir bekliyor.


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