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Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için çılgın transfer teklifi! Kasa dolup taşacaktı ama... ''Avrupa hayali devam ediyor...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.09.2024 22:21
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Galatasaray'ın ve milli takımın önemli oyuncularından Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi Tuncay Maldan, milli futbolcu hakkında dikkat çekici transfer itiraflarında bulundu. Maldan, oyuncuya gelen çılgın teklifi açıkladı. İşte ayrıntılar...

Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'e üçte üç ile giriş yapan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çekici açıklama geldi.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncuya transfer döneminde birçok kulüp istemiş ancak oyuncu Galatasaray'da kalmıştı.

24 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Tuncay Maldan, transfer döneminde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

Tuncay Maldan, Sports Digitale'e yaptığı açıklamalar şu şekilde;

''25 MİLYON EUROLUK TEKLİF ALDIK''

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''Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti.''

''İNGİLTERE, İTALYA VE FRANSA...''

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Transfer dönemi boyunca da İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'dan da resmi teklifler aldık. Galatasaray, Barış ile devam etmek istediği için gelen tekliflere geri dönüş yapıp, herhangi bir rakam talep etmedi.

''GÖRÜŞMELERİ İLERLETMEDİK''

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Barış geride kalan iki sezonda takımın iskeleti için en önemli oyunculardandı. Galatasaray, Barış'ı göndermek istemediklerini söyledi, biz de görüşmeleri ilerletmedik.

''AVRUPA HAYALİ DEVAM EDİYOR''

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Barış Alper'in Avrupa hayali devam ediyor ancak şu an için sadece Galatasaray'ın başarısına odaklandı.''

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Barış Alper Yılmaz son dakika galatasaray transfer dönemi
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