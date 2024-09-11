Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için çılgın transfer teklifi! Kasa dolup taşacaktı ama... ''Avrupa hayali devam ediyor...''

Trendyol Süper Lig'e üçte üç ile giriş yapan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çekici açıklama geldi.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncuya transfer döneminde birçok kulüp istemiş ancak oyuncu Galatasaray'da kalmıştı.

24 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Tuncay Maldan, transfer döneminde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

Tuncay Maldan, Sports Digitale'e yaptığı açıklamalar şu şekilde;

''25 MİLYON EUROLUK TEKLİF ALDIK''

''Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti.''

''İNGİLTERE, İTALYA VE FRANSA...''

Transfer dönemi boyunca da İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'dan da resmi teklifler aldık. Galatasaray, Barış ile devam etmek istediği için gelen tekliflere geri dönüş yapıp, herhangi bir rakam talep etmedi.

''GÖRÜŞMELERİ İLERLETMEDİK''

Barış geride kalan iki sezonda takımın iskeleti için en önemli oyunculardandı. Galatasaray, Barış'ı göndermek istemediklerini söyledi, biz de görüşmeleri ilerletmedik.

''AVRUPA HAYALİ DEVAM EDİYOR''

Barış Alper'in Avrupa hayali devam ediyor ancak şu an için sadece Galatasaray'ın başarısına odaklandı.''