Galatasaray'a bedava 10 numara! Alan Dzagoev...

Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Galatasaray Kulübü, yöneticileri eleştiren açıklamalar nedeniyle Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Sarı-kırmızılı yönetim Faslı oyuncunun pozisyonunda forma giyen yıldız oyuncu için düğmeye bastı.
Asist Analiz’in edindiği bilgilere göre sarı-kırmızılılar; 10 numarasını Rusya'da buldu. İdareciler, CSKA Moskova’nın yıldızı Alan Dzagoev’i kadrosuna katmak istiyor.Sezon sonunda Rus kulübü ile sözleşmesi sona eren Dzagoev’i renklerine bağlamak için girişimlere başlayan Aslan, Belhanda’nın eksikliğini 30 yaşındaki orta saha ile gidermenin hesaplarını yapıyor.
Kariyerinin neredeyse tamamını CSKA Moskova’da geçiren Rus yıldız, toplamda 372 maça çıkarken; 77 gol, 90 asist kaydetti. Rusya Milli Takımı'nın da önemli futbolcularından olan Alan Dzagoev, 59 maçta 9 gollük katkı verdi.
Ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla goller bulan deneyimli oyuncunun duran topları kullanmadaki becerisi üst düzeyde. Takım arkadaşlarını da oyuna dahil etmeyi seven Dzagoev, savaşçı kimliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Rus yıldızın en önemli eksisi golcü bir 10 numara olduğu için zaman zaman takım savunmasını aksatıyor. Alan Dzagoev, Galatasaray’ın duran top kullanma konusundaki zafiyeti ve ceza sahasındaki pasif oyununa ilaç olabilir.
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