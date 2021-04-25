Galatasaray'a bedava 10 numara! Alan Dzagoev...

Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Galatasaray Kulübü, yöneticileri eleştiren açıklamalar nedeniyle Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Sarı-kırmızılı yönetim Faslı oyuncunun pozisyonunda forma giyen yıldız oyuncu için düğmeye bastı.

HEDEF, ALAN DZAGOEV

Asist Analiz’in edindiği bilgilere göre sarı-kırmızılılar; 10 numarasını Rusya'da buldu. İdareciler, CSKA Moskova’nın yıldızı Alan Dzagoev’i kadrosuna katmak istiyor.Sezon sonunda Rus kulübü ile sözleşmesi sona eren Dzagoev’i renklerine bağlamak için girişimlere başlayan Aslan, Belhanda’nın eksikliğini 30 yaşındaki orta saha ile gidermenin hesaplarını yapıyor.

372 MAÇTA 77 GOL, 90 ASİST

Kariyerinin neredeyse tamamını CSKA Moskova’da geçiren Rus yıldız, toplamda 372 maça çıkarken; 77 gol, 90 asist kaydetti. Rusya Milli Takımı'nın da önemli futbolcularından olan Alan Dzagoev, 59 maçta 9 gollük katkı verdi.

SAVAŞÇI KİMLİĞİ

Ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla goller bulan deneyimli oyuncunun duran topları kullanmadaki becerisi üst düzeyde. Takım arkadaşlarını da oyuna dahil etmeyi seven Dzagoev, savaşçı kimliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

TEK EKSİSİ SAVUNMASI

Rus yıldızın en önemli eksisi golcü bir 10 numara olduğu için zaman zaman takım savunmasını aksatıyor. Alan Dzagoev, Galatasaray’ın duran top kullanma konusundaki zafiyeti ve ceza sahasındaki pasif oyununa ilaç olabilir.



