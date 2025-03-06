Galatasaray'a büyük şanssızlık! Fenerbahçe maçından hemen önce Beşiktaş deplasmanına çıkacaklar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın çeyrek finalde eşleşmesinin ardından sarı-kırmızılıların fikstürü dikkat çekti.
Şampiyonluğu yakından ilgilendiren Beşiktaş deplasmanına çıkacak Galatasaray, bu maçın hemen ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi olacak.
Galatasaray'ın milli aradan sonra oynayacağı maçlar:
Beşiktaş (Deplasman)
Fenerbahçe (Deplasman)
Samsunspor (Deplasman)
Fenerbahçe de hafta içi kupada Galatasaray ile karşılaştıktan sonra hafta sonu Trabzonspor'u konuk edecek.
Çeyrek final eşleşmeleri
Trabzonspor - Bodrum FK
Konyaspor - İskenderunspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Beşiktaş - Göztepe
Yarı final eşleşmeleri
Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe
Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray
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