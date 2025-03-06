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Galatasaray'a büyük şanssızlık! Fenerbahçe maçından hemen önce Beşiktaş deplasmanına çıkacaklar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.03.2025 15:03
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların fikstürünün belli olmasının ardından ilginç bir detay ortaya çıktı. Galatasaray, hafta sonu Beşiktaş ile ligde deplasmanda karşı karşıya geldikten hemen sonra Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

Galatasaray'a büyük şanssızlık! Fenerbahçe maçından hemen önce Beşiktaş deplasmanına çıkacaklar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın çeyrek finalde eşleşmesinin ardından sarı-kırmızılıların fikstürü dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ MAÇININ HEMEN ARDINDAN FENERBAHÇE

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Şampiyonluğu yakından ilgilendiren Beşiktaş deplasmanına çıkacak Galatasaray, bu maçın hemen ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Galatasaray'ın milli aradan sonra oynayacağı maçlar:

Beşiktaş (Deplasman)
Fenerbahçe (Deplasman)
Samsunspor (Deplasman)

FENERBAHÇE DE TRABZONSPOR'U KONUK EDECEK

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Fenerbahçe de hafta içi kupada Galatasaray ile karşılaştıktan sonra hafta sonu Trabzonspor'u konuk edecek.

Çeyrek final eşleşmeleri

Trabzonspor - Bodrum FK
Konyaspor - İskenderunspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Beşiktaş - Göztepe

Yarı final eşleşmeleri

Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe
Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe galatasaray türkiye kupası
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