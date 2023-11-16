Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Ndombele'nin sözleşmesi feshediliyor!

Tottenham’dan 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanguy Ndombele'nin sözleşmesi feshediliyor. Aldığı kilolarla dikkat çeken Ndombele için Okan Buruk kesin kararını verdi ve yönetime bildirdi.
Ndombele ile yollarını ayırmak için Tottenham ile görüşme gerçekleştiren Galatasaray yönetimi İngiliz devinden anlayış talep ediyor. Devre arasında yolların ayrılması için tüm gücünü gösterecek sarı-kırmızılılar Ndombele yerine yeni bir orta saha alacak.
Galatasaray'ın bu tavrına rağmen takımdan ayrılmak istemeyen Ndombel ligin ikinci yarısından umutlu. Okan Buruk ile yapılan toplantıda performansının artacağını ifade eden yıldız oyuncu, ligin ikinci yarısında fazla kilolarını da vereceğini söyledi.