SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Ndombele'nin sözleşmesi feshediliyor!

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Ndombele'nin sözleşmesi feshediliyor!

16.11.2023 13:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sezon başında kiralanan fakat performansından memnun kalınmayan Ndombele ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar Ndombele'nin sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Ndombele'nin sözleşmesi feshediliyor!
Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Tottenham’dan 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanguy Ndombele'nin sözleşmesi feshediliyor. Aldığı kilolarla dikkat çeken Ndombele için Okan Buruk kesin kararını verdi ve yönetime bildirdi.

TOTTENHAM İLE FESİH GÖRÜŞMESİ

transfer-haberleri-galatasarayda-tanguy-ndombele-gidiyor-iste-yerine-dusunulen-birbirinden-yildiz-isimler-1699964950153

Ndombele ile yollarını ayırmak için Tottenham ile görüşme gerçekleştiren Galatasaray yönetimi İngiliz devinden anlayış talep ediyor. Devre arasında yolların ayrılması için tüm gücünü gösterecek sarı-kırmızılılar Ndombele yerine yeni bir orta saha alacak.

NDOMBELE GİTMEK İSTEMİYOR

transferde-flas-ndombele-gercegi-galatasaraya-gelmek-icin-1694855491703

Galatasaray'ın bu tavrına rağmen takımdan ayrılmak istemeyen Ndombel ligin ikinci yarısından umutlu. Okan Buruk ile yapılan toplantıda performansının artacağını ifade eden yıldız oyuncu, ligin ikinci yarısında fazla kilolarını da vereceğini söyledi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi son noktayı koyduTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi son noktayı koydu
Muleka'dan ilginç davranışMuleka'dan ilginç davranış
''Türkiye'ye karşı oynamak tuhaf olacak''''Türkiye'ye karşı oynamak tuhaf olacak''
Anahtar Kelimeler:
galatasaray ndombele sezon buruk galatasarayda 15 milyon euro
En Çok Okunan Haberler
Son dakika... Günlerdir yoğun bakımda olan Metin Uca'dan üzen haber

Son dakika... Günlerdir yoğun bakımda olan Metin Uca'dan üzen haber

İYİ Parti'de bir ayrılık daha! Adnan Beker istifa etti

İYİ Parti'de bir ayrılık daha! Adnan Beker istifa etti

Arda Turan, yediği cezalarla tarihe geçti!

Arda Turan, yediği cezalarla tarihe geçti!

''Türkiye'ye karşı oynamak tuhaf olacak''

''Türkiye'ye karşı oynamak tuhaf olacak''

Fenerbahçe'de iki ayrılık kesin!

Fenerbahçe'de iki ayrılık kesin!

Bonservisinde indirime bile gidildi!

Bonservisinde indirime bile gidildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.