Galatasaray'a Chelsea'den sol bek geliyor! Sarı-kırmızılılar devre arası için transfer görüşmelerinde gaza bastı

Galatasaray'da Angelino bilmecesi yaşanıyor. Sezon başında takıma kiralık olarak katılan ve satın alma opsiyonu bulunan Angelino'nun performansından memnun kalmayan Okan Buruk önümüzdeki maçlarda İspanyol oyuncuyu oynatmak istemiyor.

OKAN BURUK İSTEMİYOR

Performansından memnun kalmayan Okan Buruk, Angelino'ya kesin olarak şans vermek istemiyor. Sol bek mevkisi için devre arasında transfer yapmasına kesin olarak bakılan sarı-kırmızılıların Angelino ile yolları ayıracağı aktarıldı.

YERİNE CHELSEA'NİN YILDIZI

Galatasaray, Angelino'nun alternatifini İngiltere'de buldu. Aslan, Chelsea'den Marc Cucurella için harekete geçti. Okan Buruk'un tercihleri arasında ilk sırada yer alan Cucurella için girişimler başladı.





