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Galatasaray'a Chelsea'den sol bek geliyor! Sarı-kırmızılılar devre arası için transfer görüşmelerinde gaza bastı

03.11.2023 08:45 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da performansı eleştiri konusu olan İspanyol sol bek oyuncusu Angelino'nun takımdan ayrılacağı öne sürüldü. 6 milyon euroluk satın alma maddesi bulunan yıldız oyuncunun opsiyonunun devreye girmesine yalnızca 4 maç kaldı. Kadroda düşünülmeyen Angelino için Okan Buruk'un yeni bir plan yaptığı iddia edildi. Angelino yerine gelecek isim ise şimdiden belli...

Galatasaray'a Chelsea'den sol bek geliyor! Sarı-kırmızılılar devre arası için transfer görüşmelerinde gaza bastı
Marc Cucurella

Marc Cucurella

İSP İspanya
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Chelsea
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Galatasaray'da Angelino bilmecesi yaşanıyor. Sezon başında takıma kiralık olarak katılan ve satın alma opsiyonu bulunan Angelino'nun performansından memnun kalmayan Okan Buruk önümüzdeki maçlarda İspanyol oyuncuyu oynatmak istemiyor.

OKAN BURUK İSTEMİYOR

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Performansından memnun kalmayan Okan Buruk, Angelino'ya kesin olarak şans vermek istemiyor. Sol bek mevkisi için devre arasında transfer yapmasına kesin olarak bakılan sarı-kırmızılıların Angelino ile yolları ayıracağı aktarıldı.

YERİNE CHELSEA'NİN YILDIZI

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Galatasaray, Angelino'nun alternatifini İngiltere'de buldu. Aslan, Chelsea'den Marc Cucurella için harekete geçti. Okan Buruk'un tercihleri arasında ilk sırada yer alan Cucurella için girişimler başladı.

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Chelsea galatasaray sezon buruk

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