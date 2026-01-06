Galatasaray'a Cuesta'dan müjdeli haber! Opsiyonu kullanılacak

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Vasco da Gama’ya kiraladığı Carlos Cuesta hakkında Brezilya’dan resmi karar çıktı. Kolombiyalı savunmacının gösterdiği performans, kulübün planlarını netleştirdi.

OPSİYONU KULLANILACAK

Brezilya temsilcisi Vasco da Gama, Cuesta’nın sözleşmesinde yer alan +1 yıllık kiralama opsiyonunu kullanma kararı aldı. Bu hamleyle birlikte 26 yaşındaki stoperin Vasco da Gama ile olan kiralık sözleşmesi 31 Aralık 2026’ya kadar uzatıldı.

GALATASARAY'A ÖDEME

Opsiyonun devreye sokulmasının ardından süreç resmi olarak Brezilya Futbol Federasyonu’na bildirildi. Anlaşma şartları gereği Vasco da Gama, Galatasaray’a 1.5 milyon euro ödeme yaptı.

Carlos Cuesta’nın takımda kalması, Vasco da Gama savunma hattında istikrarın korunması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Galatasaray cephesinde ise kiralama gelirinin bütçeye katkı sağlaması dikkat çekti.