Galatasaray'a Cuesta'dan müjdeli haber! Opsiyonu kullanılacak

Galatasaray’ın Vasco da Gama’ya kiraladığı Carlos Cuesta için Brezilya’dan karar çıktı. Kolombiyalı stoperin performansından memnun kalan Vasco, +1 yıllık opsiyonu kullanarak sözleşmeyi 2026 sonuna kadar uzattı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Vasco da Gama’ya kiraladığı Carlos Cuesta hakkında Brezilya’dan resmi karar çıktı. Kolombiyalı savunmacının gösterdiği performans, kulübün planlarını netleştirdi.

OPSİYONU KULLANILACAK

Galatasaray a Cuesta dan müjdeli haber! Opsiyonu kullanılacak 1

Brezilya temsilcisi Vasco da Gama, Cuesta’nın sözleşmesinde yer alan +1 yıllık kiralama opsiyonunu kullanma kararı aldı. Bu hamleyle birlikte 26 yaşındaki stoperin Vasco da Gama ile olan kiralık sözleşmesi 31 Aralık 2026’ya kadar uzatıldı.

GALATASARAY'A ÖDEME

Galatasaray a Cuesta dan müjdeli haber! Opsiyonu kullanılacak 2

Opsiyonun devreye sokulmasının ardından süreç resmi olarak Brezilya Futbol Federasyonu’na bildirildi. Anlaşma şartları gereği Vasco da Gama, Galatasaray’a 1.5 milyon euro ödeme yaptı.

Carlos Cuesta’nın takımda kalması, Vasco da Gama savunma hattında istikrarın korunması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Galatasaray cephesinde ise kiralama gelirinin bütçeye katkı sağlaması dikkat çekti.

