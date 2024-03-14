Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber geldi!

Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri olan Davinson Sanchez'in sakatlığı takımda tüm keyifleri kaçırdı. Savunmanın bel kemiği olan yıldız oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

SAVUNMA KURGUSU DEĞİŞİYOR

Davinson Sanchez'in sakatlığı sonrası Okan Buruk savunma kurgusunu değiştirme kararı aldı. Daha çok önde basan ve savunma hattını orta sahaya kadar çıkaran Okan Buruk, Davinson'un yokluğu sonrası taktiksel değişikliğe gidecek.

GERİ DÖNMESİ 4 HAFTAYI BULABİLİR

Davinson Sanchez'in en az 2 hafta takımdan ayrı kalacağı sonrasında ise tamamen iyileşmesinin 4 haftayı bulabileceği aktarıldı.





