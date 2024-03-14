SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber geldi!

Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2024 11:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, milli maçlar öncesi Kolombiya Futbol Federasyonu'na Davinson Sanchez'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bir kas sakatlığı yaşadığını bildirdi. Şampiyonluk yolunda keyifleri kaçıran bu gelişme sonrası Okan Buruk taktik arayışlarına başladı.

Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber geldi!
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri olan Davinson Sanchez'in sakatlığı takımda tüm keyifleri kaçırdı. Savunmanın bel kemiği olan yıldız oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

SAVUNMA KURGUSU DEĞİŞİYOR

c8eacfa732ab48289d07dd06daa5a373

Davinson Sanchez'in sakatlığı sonrası Okan Buruk savunma kurgusunu değiştirme kararı aldı. Daha çok önde basan ve savunma hattını orta sahaya kadar çıkaran Okan Buruk, Davinson'un yokluğu sonrası taktiksel değişikliğe gidecek.

GERİ DÖNMESİ 4 HAFTAYI BULABİLİR

davinson-sanchez-galatasaray-2023-2024-1701074340-122611

Davinson Sanchez'in en az 2 hafta takımdan ayrı kalacağı sonrasında ise tamamen iyileşmesinin 4 haftayı bulabileceği aktarıldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 yıl önceden tüm olacakları bilmiş!10 yıl önceden tüm olacakları bilmiş!
[RMV-10]
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!
Anahtar Kelimeler:
davinson sanchez galatasaray 10 buruk
En Çok Okunan Haberler
Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı!

Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı!

14 Mayıs'ı doğru bilmişti, 31 Mart yerel seçim anketi geldi!

14 Mayıs'ı doğru bilmişti, 31 Mart yerel seçim anketi geldi!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor!

Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber geldi!

Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber geldi!

Trabzon-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Trabzon-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Sacha Boey'un Almanya macerası kısa sürüyor!

Sacha Boey'un Almanya macerası kısa sürüyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.