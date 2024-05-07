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Galatasaray'a dev gelir! Şimdiden 33 bin kişi yeniledi... Kombinelerden para yağıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.05.2024 13:12
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Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray maddi anlamda da elini hayli güçlendirdi. Sarı-Kırmızılılar'da kombine yenileme dönemine girilirken şimdiden 33 bin taraftar kombinelerini yeniledi. İşte detaylar...

Galatasaray'a dev gelir! Şimdiden 33 bin kişi yeniledi... Kombinelerden para yağıyor

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde eden Galatasaray'da, taraftarlar maddi anlamda kulübe önemli ölçüde destek olmaya devam ediyor.

Galatasaray'da yenilemeye sunulan kombinelerde rekor ilgi görürken, şu ana kadar 33 bin kart sahibi, kombinesini yeniledi.

2.5 MİLYAR TL...

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Loca ve VIP koltukla birlikte 40 bin barajını geçen sarı-kırmızılı kulüp, kapalı gişe RAMS Park'ta sınırlı sayıda bilet satışı gerçekleştiriyor. Galatasaray'da 2024- 25 sezonunda kombine ve localardan 2.5 milyar TL'den fazla gelir öngörülüyor.


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