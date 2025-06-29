Galatasaray'a dönmesi bekleniyordu, olanlar oldu! Zaniolo'dan o kulübe telefon: Beni alın

Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak tamamlayan ve İtalyan ekibinin sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddesini kullanmadığı Zaniolo'nun Galatasaray'a geri dönmesi beklenirken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

O KULÜBE TELEFON AÇTI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Nicolo Zaniolo'nun Torino Teknik Direktörü Marco Baroni ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

KENDİNİ KANITLAMAK İSTİYOR

İtalyan futbolcunun görüşmede motivasyonunu, yeniden doğma arzusunu, ona duyduğu saygıyı ve Torino formasıyla kendini yeniden kanıtlama isteğini göstermek istediği aktarıldı.