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Galatasaray'a dönmesi bekleniyordu, olanlar oldu! Zaniolo'dan o kulübe telefon: Beni alın

Galatasaray'daki geleceği bir türlü netlik kazanmayan, geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo'dan beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'a dönmesi bekleniyordu, olanlar oldu! Zaniolo'dan o kulübe telefon: Beni alın
Berker İşleyen

Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak tamamlayan ve İtalyan ekibinin sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddesini kullanmadığı Zaniolo'nun Galatasaray'a geri dönmesi beklenirken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

O KULÜBE TELEFON AÇTI

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İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Nicolo Zaniolo'nun Torino Teknik Direktörü Marco Baroni ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

KENDİNİ KANITLAMAK İSTİYOR

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İtalyan futbolcunun görüşmede motivasyonunu, yeniden doğma arzusunu, ona duyduğu saygıyı ve Torino formasıyla kendini yeniden kanıtlama isteğini göstermek istediği aktarıldı.

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