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Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız geliyor! PSG'nin starı için kiralama teklifi yapılıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.01.2025 07:48
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Galatasaray, sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girebilmek için çalışmalarına başladı. Icardi'nin sakatlanmasıyla birlikte hücumdaki rotasyonu azalan sarı-kırmızılılar kesin olarak bir takviye yapmak istiyor. Hücum bölgesi için birçok isim gündeme gelirken, Galatasaray dünyaca ünlü ismi radarına aldı.

Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız geliyor! PSG'nin starı için kiralama teklifi yapılıyor...
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Galatasaray'da gündeme bomba bir isim geldi. Okan Buruk'un hücuma yeni bir oyuncu istemesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim kollarını sıvamıştı.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

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Sarı-kırmızılı ekip, PSG forması giyen hücum oyuncusu Marco Aseniso'yu gündemine aldı. Hücumda her pozisyonda oynayabilen yıldız ismi isteyen Okan Buruk, Dursun Özbek yönetimine kararını bildirdi. Kiralama teklifi için anlaşma yollarını arayan sarı-kırmızılılar, minimum 6 aylık bir sözleşme önerecek.

20 MİLYON EURO

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Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Asensio'nun PSG ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Kiralama + zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde resmi adımları atacak.

Asensio, Galatasaray'a fayda sağlar mı?

Evet, kesinlikle fayda sağlar.
Hayır, gereksiz bir hamle.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Galataray,ın bu trasferlerde kullandığı maddi kaynağın araştırılması şart
Her pozisyonda derken 😁
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