Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız geliyor! PSG'nin starı için kiralama teklifi yapılıyor...

Galatasaray'da gündeme bomba bir isim geldi. Okan Buruk'un hücuma yeni bir oyuncu istemesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim kollarını sıvamıştı.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Sarı-kırmızılı ekip, PSG forması giyen hücum oyuncusu Marco Aseniso'yu gündemine aldı. Hücumda her pozisyonda oynayabilen yıldız ismi isteyen Okan Buruk, Dursun Özbek yönetimine kararını bildirdi. Kiralama teklifi için anlaşma yollarını arayan sarı-kırmızılılar, minimum 6 aylık bir sözleşme önerecek.

20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Asensio'nun PSG ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Kiralama + zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde resmi adımları atacak.