Galatasaray'a Eren Elmalı'dan bir kötü haber daha geldi! PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı

PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın cezası Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olacağı öğrenildi. Galatasaray'dan Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.
PFDK'nın verdiği bu kararın Avrupa'da geçerli olacağı ve Eren Elmalı'nın Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyemeyeceği öğrenildi. Eren Elmalı, Galatasaray'ın Union Saint-Gillolise maçında ve 9 Aralık'taki Monaco deplasmanında olamayacak.
