Galatasaray'a Eren Elmalı'dan bir kötü haber daha geldi! PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı

PFDK'dan bahis oynadığı gerekçe gösterilerek 45 gün hak mahrumiyeti alan Eren Elmalı'nın sarı-kırmızılı takımda birçok maçı kaçıracağı öğrenilmişti. PFDK tarafından verilen cezanın Avrupa'da geçerli olup olmadığı ortaya çıktı.

Emre Şen
Eren Elmalı

Eren Elmalı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın cezası Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olacağı öğrenildi. Galatasaray'dan Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

AVRUPA'DA GEÇERLİ OLACAK

Galatasaray a Eren Elmalı dan bir kötü haber daha geldi! PFDK dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı 1

PFDK'nın verdiği bu kararın Avrupa'da geçerli olacağı ve Eren Elmalı'nın Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyemeyeceği öğrenildi. Eren Elmalı, Galatasaray'ın Union Saint-Gillolise maçında ve 9 Aralık'taki Monaco deplasmanında olamayacak.

EREN ELMALI'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Galatasaray - Gençlerbirliği
Galatasaray - Union Saint-Gillolise
Fenerbahçe - Galatasaray
Galatasaray - Samsunspor
Monaco - Galatasaray
Antalyaspor - Galatasaray
Galatasaray - Kasımpaşa

Canlı Skor

