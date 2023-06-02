Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi şaşırtan talep! Efsane isim Graeme Souness'e bile bilet bulamıyor...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, kendi evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar adeta biletlere saldırdı...
Süper Lig'de son maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak Galatasaray'a 150 bin bilet başvurusu yapıldı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği dev maç öncesi yönetim hayrete düşmüş durumda. Galatasaray yönetimi gelen talepleri karşılamakta zorluk çekiyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçının şu ana kadar en yüksek gişe hasılatı yapması bekleniyor.
Dün satışa çıkan biletler, saniyeler içinde tükenmişti. Özel davet ile İstanbul'a çağrılan Graeme Souness'e bile bilet bulamayan sarı-kırmızılı yönetim, efsane isme yer arıyor. Basın tribününe bile 250 kişinin akreditasyon olduğu öğrenildi.
Derbi mücadelesinde tribündeki yerini almak isteyen taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri olan bilet fiyatları da resmen açıklandı.