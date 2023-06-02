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  4. Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi şaşırtan talep! Efsane isim Graeme Souness'e bile bilet bulamıyor...

Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi şaşırtan talep! Efsane isim Graeme Souness'e bile bilet bulamıyor...

02.06.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray taraftarı, ligin 37. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı için toplamda 150 bin bilet başvurusunda bulundu. Sarı-kırmızılı yönetimi şaşkına çeviren bu talep herkesi mutlu etse de maça gelmek isteyen efsane isimlere yer bulunamıyor...

Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi şaşırtan talep! Efsane isim Graeme Souness'e bile bilet bulamıyor...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, kendi evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar adeta biletlere saldırdı...

150 BİN BAŞVURU

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Süper Lig'de son maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak Galatasaray'a 150 bin bilet başvurusu yapıldı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği dev maç öncesi yönetim hayrete düşmüş durumda. Galatasaray yönetimi gelen talepleri karşılamakta zorluk çekiyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçının şu ana kadar en yüksek gişe hasılatı yapması bekleniyor.

EFSANE İSİM BİLE BİLET ARIYOR

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Dün satışa çıkan biletler, saniyeler içinde tükenmişti. Özel davet ile İstanbul'a çağrılan Graeme Souness'e bile bilet bulamayan sarı-kırmızılı yönetim, efsane isme yer arıyor. Basın tribününe bile 250 kişinin akreditasyon olduğu öğrenildi.

FİYATLAR AÇIKLANDI

Derbi mücadelesinde tribündeki yerini almak isteyen taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri olan bilet fiyatları da resmen açıklandı.

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