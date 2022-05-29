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Galatasaray'a geri mi dönüyor? Igor Tudor, takımıyla vedalaştı

29.05.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da tüm gözler yapılacak başkanlık seçimine çevrilmişken, teknik direktörlük içinse bir çok isim konuşuluyor. Ortaya atılan son iddiaya göre daha önce Galatasaray'da görev yapmış olan Igor Tudor'un geri dönme ihtimali ortaya çıktı. Hellas Verona ile yollarını ayıran Hırvat teknik adamın sarı-kırmızılılardan gelecek teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'a geri mi dönüyor? Igor Tudor, takımıyla vedalaştı

Galatasaray'da teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sarı-kırmızılı camiada tüm gözler Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek arasındaki başkanlık seçimine çevrilirken, teknik direktörlük için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son günlerde Fatih Terim ve Okan Buruk isimleri öne çıksa da İtalya'dan gelen haber spor gündemini hareketlendirdi.

Yeni teknik direktör arayışında olan sarı-kırmızılılarda, daha önce Galatasaray'da görev yapmış olan Igor Tudor'un ismi gündeme geldi.

TUDOR, İTALYA'DAN AYRILDI

Galatasaray’la anılan Hırvat teknik direktör Igor Tudor, İtalya Serie A ekibi Hellas Verona ile yollarını ayırdı. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan İgor Tudor’a kulübe kattıkları için de teşekkür edildi ve hayatının geri kalanında kendisine başarılar dilendi. Hırvat teknik direktör, bir dönem ligimizde önce Karabükspor daha sonra da Galatasaray’da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

GALATASARAY'A GERİ Mİ DÖNECEK?

Galatasaray'da her iki başkan adayının da Domenec Torrent ile çalışmak istemediği ve yeni teknik direktör arayışında olduğu biliniyor. Bu isimlerden birisinin de daha önce sarı-kırmızılı takımda görev yapan Igor Tudor olduğu iddia ediliyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Hırvat hocanın da Galatasaray'dan gelecek teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

İTALYAN GAZETECİ YAZMIŞTI: GALATARASAY'A GİTMEK İÇİN...

Öte yandan Paolo Bargiggia, Foto Ema Live'da Igor Tudor'un Galatasaray ihtimaline ilişkin önemli açıklamalar yapmıştı. İtalyan gazeteci, "Tudor, Galatasaray'a gitmek için Verona'dan; Cioffi de Verona için Udinese'den ayrılacak" iddiasında bulunmuştu.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladılar! Igor Tudor, Galatasaray'a geri dönüyor...Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladılar! Igor Tudor, Galatasaray'a geri dönüyor...


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Galatasaray Futbol Kulübü
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