Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber!

Süper Lig'in 12. haftasını bay geçen Galatasaray, zirve yarışındaki rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle avantaj yakalarken, bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor.Bu bağlamda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde kadroya dahil edilecek isimler için çalışmalarını yürüten Aslan, Monaco'da istenmeyen adam ilen edilen Onyekuru'yu listenin en üstüne yazmıştı.Daha önce Galatasaray ile şampiyonluk da yaşayan Onyekuru'nun sarı kırmızılılara transferine sıcak baktığı bilinirken, Cimbom'a dişli bir rakip çıktı.

ONYEKURU'YA RESMİ TEKLİF GELİYOR

Voetbal24'ün konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre Henry Onyekuru için Monaco'ya, Belçika temsilcisi Anderlecht teklif götürecek.Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre daha önce Eupen'de oynaması ve ligi yakından tanıması Onyekuru için en büyük avantaj olarak değerlendiriliyor.Ara transfer döneminde Monaco'nun yollarını ayıracağı ve Niko Kovac'ın da takımında istemediğini aktardığı Onyekuru'nun kulübüyle olan bağını kestiği ifade edildi.Bununla beraber Anderlecht yöneticilerinin kısa süre içerisinde Onyekuru için girişimlere başlayacağı kaydedildi.