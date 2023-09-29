Galatasaray'a her yerden para yağıyor!

Süper Lig ve Avrupa maçlarında taraftarın yoğun ilgisini bilen Galatasaray yönetimi loca sayısında artışa gitti. Basın tribünün üst kısmında tadilatlara başlayan sarı-kırmızılı yönetim, GS TV stüdyosunu ve personel yemekhanesini de ek loca olarak değerlendirme kararı aldı.
Mevcut loca sayısını 210'a çıkaran Galatasaray yönetimi istediğini aldı. Bu localar dakikalar içinde tükendi. 3 milyon tl'den alıcı bulan localar sayesinde toplamda tribün gelirleri olarak 500 milyon tl'yi geçerek bu alanda rekor kırdı.