Galatasaray'a her yerden para yağıyor!

Süper Lig ve Avrupa maçlarında taraftarın yoğun ilgisini bilen Galatasaray yönetimi loca sayısında artışa gitti. Basın tribünün üst kısmında tadilatlara başlayan sarı-kırmızılı yönetim, GS TV stüdyosunu ve personel yemekhanesini de ek loca olarak değerlendirme kararı aldı.

198'DEN 210'A ÇIKARILDI

Mevcut loca sayısını 210'a çıkaran Galatasaray yönetimi istediğini aldı. Bu localar dakikalar içinde tükendi. 3 milyon tl'den alıcı bulan localar sayesinde toplamda tribün gelirleri olarak 500 milyon tl'yi geçerek bu alanda rekor kırdı.

