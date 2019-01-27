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Galatasaray'a İsveçli golcü John Guidetti'den kötü haber

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.01.2019 15:27 | Son Güncelleme

Forvet arayışını sürdüren Galatasaray, bir yandan Alan Carvalho için haber beklerken, diğer yandan da İsveçli golcü John Guidetti'yi gündemine aldı. Ancak Guidetti'nin menajeri "Türkiye'den büyük kulüpler, Alaves ile görüşme halinde ancak Alaves en azından şu an için John Guidetti'yi bırakmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a İsveçli golcü John Guidetti'den kötü haber

La Liga takımlarından Alaves'te forma giyen John Guidetti'nin transferi için devreye giren Galatasaray, hem oyuncu hem de kulübü ile görüşmelere başladı. Alaves'in satın alma opsiyonlu kiralık tekliflerine sıcak bakmaması ve İsveçli golcüyü direkt bonservisi ile satmak istemesinden dolayı alternatif planlar hazırlayan Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde bu transfer sürecinden olumlu ya da olumsuz bir yanıt alması bekleniyor.

ELMANDER, 'YORUM YAPAMAM' DEMİŞTİ
Galatasaray taraftarın sevgilisi İsveçli Johan Elmander de Guidetti hakkında, "Galatasaray'a önerdiğim isimleri size açıklayamam. John Guidetti hakkında söyleyebileceğim tek şey, çok iyi bir oyuncu olduğu ama onun dışında bu isimlerle ilgili yorum yapamam" ifadelerini kullanmıştı.

MENAJERİ HASAN ÇETİNKAYA'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray'ın Alaves ile transfer görüşmelerinde bulunduğu John Guidetti için menajeri Hasan Çetinkaya açıklamalarda bulundu ve "Türkiye'den büyük kulüpler, Alaves ile görüşme halinde ancak Alaves en azından şu an için John Guidetti'yi bırakmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Guidetti ise, "Takımın bir parçasıyım ve şu anda iyi gidiyoruz, bu yılki maçların yarısından fazlasında oynadım ve bana şans verildiği zaman elimden geleni yapacağım" diye konuştu. (Sporx)

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Galatasaray john guidetti alaves

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