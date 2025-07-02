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Galatasaray'a kaleci transferinden kötü haber geldi! Okan Buruk'un listesinin en üst sırasındaydı

Galatasaray'da Muslera'nın 14 yıllık kariyeri sona ermiş ve takımdan ayrılmıştı. Muslera'nın yerine kaleci bakan sarı-kırmızılılar, Chelsea'den ayrılmaya karar veren Djordje Petrovic'i listenin ilk sırasına yazmıştı. Galatasaray'a Petrovic transferinden kötü haber İngiliz basınından geldi.

Galatasaray'a kaleci transferinden kötü haber geldi! Okan Buruk'un listesinin en üst sırasındaydı
Emre Şen

Galatasaray, kaleci transferi için girişimlerini sürdürüyordu. Djordje Petrovic için girişimlerini son günlerde arttıran sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

OKAN BURUK DJORDJE PETROVIC'İ İSTİYORDU

Galatasaray a kaleci transferinden kötü haber geldi! Okan Buruk un listesinin en üst sırasındaydı 1

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleye Djordje Petrovic'i istiyordu. Yönetime verdiği listenin ilk sırasında bulunan Djordje Petrovic'ten kötü haber geldi.

25 MİLYON EURO VERDİLER

Galatasaray a kaleci transferinden kötü haber geldi! Okan Buruk un listesinin en üst sırasındaydı 2

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig'e bu sezon yükselen Sunderland, Petrovic ile ile 5 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın. Chelsea'ye 25 milyon Euro bonservis öneren Sunderland'in anlaşmaya vardığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea galatasaray Djordje Petrovic
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