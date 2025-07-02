Galatasaray'a kaleci transferinden kötü haber geldi! Okan Buruk'un listesinin en üst sırasındaydı

Galatasaray, kaleci transferi için girişimlerini sürdürüyordu. Djordje Petrovic için girişimlerini son günlerde arttıran sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

OKAN BURUK DJORDJE PETROVIC'İ İSTİYORDU

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleye Djordje Petrovic'i istiyordu. Yönetime verdiği listenin ilk sırasında bulunan Djordje Petrovic'ten kötü haber geldi.

25 MİLYON EURO VERDİLER

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig'e bu sezon yükselen Sunderland, Petrovic ile ile 5 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın. Chelsea'ye 25 milyon Euro bonservis öneren Sunderland'in anlaşmaya vardığı ifade edildi.