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Galatasaray'a Kamil Glik müjdesi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.07.2018 09:04 | Son Güncelleme

Fransız basını, uzun süredir Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Polonyalı stoper Kamil Glik’in, zam talebi geri çevrildiği için Monaco’dan ayrılma kararı aldığını öne sürdü. Galatasaray, tecrübeli futbolcu için nabız yoklaması yapacak.

Galatasaray'a Kamil Glik müjdesi!

Stoper arayışlarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'a müjde gibi haber... Adaylar arasında yer alan Kamil Glik’in, Monaco’dan ayrılmaya karar verdiği öne sürüldü.

Fransız basınında yer alan iddiaya göre, 30 yaşındaki Polonyalı stoper, zam talebi yönetim tarafından geri çevrildiği için ayrılık kararı aldı.

Süreci yakından takip eden Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, Kamil Glik’in maliyeti konusunda bir araştırma yapacağı öğrenildi. İlk olarak Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıp bakmadığının öğrenilmesi adına oyuncunun menaceriyle temasa geçecek olan Galatasaray, ardından Monaco’nun nabzını yoklayacak.

GEÇEN SENE KONTRAT YENİLEDİ
Kamil Glik’in kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi var. Üstelik mukavelesi daha geçen sezon başında yenilenmişti. Monaco formasıyla 2017-2018 sezonunda tam 48 resmi maça çıkan ve 4 gol 4 asistlik üstün bir performans ortaya koyan Glik, 2 sene önce Torino’dan 11 milyon euroya transfer edilmişti. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
kamil glik Galatasaray monaco

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