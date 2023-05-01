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Galatasaray’a küfür eden Ertan Saban’a Şahin Irmak’tan küfürlü tepki! “Sevinmeyi bilmeyen…”

01.05.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Devrim Özkan ile başrolü paylaşan Ertan Saban’ın Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı sonrası küfürlü tezahüratta bulunduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ertan Saban’a tepki gösterenler arasında ünlü oyuncu Şahin Irmak da yer aldı. Tepkilerin üzerine Saban açıklama yaptı ve taraftarlardan özür diledi.

Galatasaray’a küfür eden Ertan Saban’a Şahin Irmak’tan küfürlü tepki! “Sevinmeyi bilmeyen…”

Oyuncuları arasında Devrim Özkan, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi karakterine Ertan Saban hayat veriyor. Ünlü oyuncunun Beşiktaş- Galatasaray maçı sonrası Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratta bulunduğu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile ün kazanan ve birçok filmde rol alan ünlü isim Şahin Irmak, Ertan Saban’a küfür ederek tepki gösterdi. Saban’ın görüntüsünü paylaşan Irmak paylaşımına "Sevinmeyi bilmeyen bir y..şak" notunu düştü.

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Sosyal medyada ise “Kendisine sözleri itinayla iade ediyoruz”, “Bir Beşiktaşlı olarak kınıyorum”, “O yakışıklılığına yakıştı mı?” yorumları yapıldı ve Saban’ın taraftarlardan özür dilenmesi istendi.

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ERTAN SABAN AÇIKLAMA YAPTI

Ertan Saban açıklamasında "Galatasaray camiasını, özellikle taraftarlarını kırdığım için özür dilerim. Maç sonrası kutlamanın hararetiyle ki hiçbir özrü yok, taraftar hararetiyle söylenmiş bir cümleydi benimkisi. Gerçekten bütün samimiyetimle özür dilerim" dedi.

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