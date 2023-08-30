Galatasaray'a Manchester United'dan orta saha! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da orta saha operasyonu devam ediyor. Manchester United'da forma şansı bulamayan Donny van de Beek için İngiliz devinin kapısını çalan sarı-kırmızılılar ilk aşamada olumlu cevap aldı.

KİRALIK GÖNDERMEYE SICAKLAR

Manchester United, Donny van de Beek'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Galatasaray ile yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydeden İngiliz yetkililer şimdilik beklemeye geçti.

DONNY VAN DE BEEK GELMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinden ötürü tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak bakıyor. Önümüzdeki hafta bu transferde net adımlar atılacak.

