SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a Manchester United'dan orta saha! Görüşmeler başladı

Galatasaray'a Manchester United'dan orta saha! Görüşmeler başladı

30.08.2023 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta sahaya oyuncu arayışlarına devam eden Galatasaray, Manchester United forması giyen Donny van de Beek için nabız yokladı.

Donny Van De Beek

Donny Van De Beek

HOL Hollanda
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da orta saha operasyonu devam ediyor. Manchester United'da forma şansı bulamayan Donny van de Beek için İngiliz devinin kapısını çalan sarı-kırmızılılar ilk aşamada olumlu cevap aldı.

KİRALIK GÖNDERMEYE SICAKLAR

donny-van-de-beek-manchester-united-2020-1601983406-48533

Manchester United, Donny van de Beek'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Galatasaray ile yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydeden İngiliz yetkililer şimdilik beklemeye geçti.

DONNY VAN DE BEEK GELMEK İSTİYOR

donny-van-de-beek-man-united-2022-1673621431-100034

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinden ötürü tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak bakıyor. Önümüzdeki hafta bu transferde net adımlar atılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de istenmedi, Alman devine imzayı attıFenerbahçe'de istenmedi, Alman devine imzayı attı
Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor!Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor!
Okan Buruk 'kal' dedi ama gitmeyi kafasına koydu!Okan Buruk 'kal' dedi ama gitmeyi kafasına koydu!
Anahtar Kelimeler:
Manchester United donny van de beek galatasaray manchester united forması united forması

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.