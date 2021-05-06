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Galatasaray'a Marcao piyangosu! 15 milyon euro

06.05.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus basını, Zenit ve Lokomotiv Moskova'nın Galatasaray'dan Marcao için ilk temasları gerçekleştirdiğini ve 15 milyon euroluk teklif hazırladığını yazdı.

Galatasaray'a Marcao piyangosu! 15 milyon euro

Galatasaray'ın Beşiktaş karşılaşmasında 100. maçına çıkmaya hazırlanan Brezilyalı stoperi Marcao'ya ciddi bir teklif geliyor.

Rus basınının haberine göre şampiyon Zenit, Rakitskiy'nin yerine Marcao'yu transfer etmeyi planlıyor ve Galatasaray'a 15 milyon euro teklif yapmaya hazırlanıyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Marcao'nun peşinde Zenit ile birlikte Lokomotiv Moskova'nın da olduğu ve Brezilyalı futbolcu için ilk temasların da menajeri vasıtasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

DINAMO KIEV VE ROMA DA YAZILDI

Brezilyalı oyuncunun peşinde bu sezon Ukrayna'dan Dinamo Kiev ile Serie A'dan Roma'nın olduğu da yazılmıştı.

Galatasaray'ın 2019 Ocak ayında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Chaves'ten kadrosuna kattığı solak stoper, 99 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
GS satacak da ondan piyasa yapıyor., borç çook. yoksa hangi dağda kurt ölmüş, Rus durup ta GS neden piyango versin,

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