Galatasaray'a Marcao piyangosu! 15 milyon euro

Galatasaray'ın Beşiktaş karşılaşmasında 100. maçına çıkmaya hazırlanan Brezilyalı stoperi Marcao'ya ciddi bir teklif geliyor.

Rus basınının haberine göre şampiyon Zenit, Rakitskiy'nin yerine Marcao'yu transfer etmeyi planlıyor ve Galatasaray'a 15 milyon euro teklif yapmaya hazırlanıyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Marcao'nun peşinde Zenit ile birlikte Lokomotiv Moskova'nın da olduğu ve Brezilyalı futbolcu için ilk temasların da menajeri vasıtasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

DINAMO KIEV VE ROMA DA YAZILDI

Brezilyalı oyuncunun peşinde bu sezon Ukrayna'dan Dinamo Kiev ile Serie A'dan Roma'nın olduğu da yazılmıştı.

Galatasaray'ın 2019 Ocak ayında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Chaves'ten kadrosuna kattığı solak stoper, 99 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı yaptı.



