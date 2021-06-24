Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ön eleme maçlarında Mostafa Mohamed'in oynamama ihtimali ortadan kalktı. Mısırlı golcü, İstanbul'a döndü.

Mısır Olimpiyat Milli Takımı'na çağrılan Mostafa Mohamed, Tokyo'da olacağı için Galatasaray'ın eleme maçlarında forma giyemeyecekti. Ancak Fatih Terim'in talebi üzerine yönetim devreye girdi ve Mısır Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmelerin ardından, Mostafa Mohamed geri çağrıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 23 yaşındaki golcüsü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman öncesi fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabından paylaşarak, Galatasaray camiasına müjdeyi verdi.

Galatasaray'ın 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynayacağı maçta forma giyecek olan Mostafa Mohamed, geride kalan sezon sarı-kırmızılı takımda 17 resmi maçta 9 gol attı.

