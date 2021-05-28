Galatasaray'a müjde! Ever Banega, Avrupa'ya dönmek istiyor

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından yürütülen transfer çalışmalarında, yıldız bir isim menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerildi.

Galatasaray, eski gözdesi Ever Banega'yı yeniden gündemine aldı. Aslan'ın, geçmiş dönemde de ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı yıldız oyuncuyu bu dönemde transfer etmek istiyor.

2020-2021 sezonu başında Sevilla'dan Arabistan takımlarından Al-Shabab Riyad'a transfer olan Arjantinli yıldızın, sarı-kırmızılılara önerildiği öğrenildi.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Al-Shabab'ta mutsuz olan 32 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'ya dönmek istediği ve Galatasaray'ın kendisi için iyi bir seçim olduğu kaydedildi.

Al-Shabab ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Banega'nın, kiralık olarak kadroya katılabileceği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Banega, 2018-2019 sezonu başında Galatasaray'ın gündemine gelmiş, sarı kırmızılıların ciddi girişimlerine rağmen Sevilla oyuncuyu bırakmamıştı.

7 GOL 8 ASİST

Ever Banega, bu sezon 24 maçta forma giydi, 7 gol ve 8 asist kaydetti. Yıldız orta saha, kariyerinde Inter, Valencia, Boca Juniors, Atletico Madrid ve Club Atlético Newell's Old Boys takımlarında da forma giydi.



