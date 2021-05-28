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Galatasaray'a müjde! Ever Banega, Avrupa'ya dönmek istiyor

28.05.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferi önceki yıllarda gündeme gelen fakat bir türlü sarı-kırmızılı formayı giyemeyen Ever Banega'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'a önerilen 32 yaşındaki futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'a müjde! Ever Banega, Avrupa'ya dönmek istiyor

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından yürütülen transfer çalışmalarında, yıldız bir isim menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerildi.

Galatasaray, eski gözdesi Ever Banega'yı yeniden gündemine aldı. Aslan'ın, geçmiş dönemde de ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı yıldız oyuncuyu bu dönemde transfer etmek istiyor.

2020-2021 sezonu başında Sevilla'dan Arabistan takımlarından Al-Shabab Riyad'a transfer olan Arjantinli yıldızın, sarı-kırmızılılara önerildiği öğrenildi.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Al-Shabab'ta mutsuz olan 32 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'ya dönmek istediği ve Galatasaray'ın kendisi için iyi bir seçim olduğu kaydedildi.

Al-Shabab ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Banega'nın, kiralık olarak kadroya katılabileceği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Banega, 2018-2019 sezonu başında Galatasaray'ın gündemine gelmiş, sarı kırmızılıların ciddi girişimlerine rağmen Sevilla oyuncuyu bırakmamıştı.

7 GOL 8 ASİST

Ever Banega, bu sezon 24 maçta forma giydi, 7 gol ve 8 asist kaydetti. Yıldız orta saha, kariyerinde Inter, Valencia, Boca Juniors, Atletico Madrid ve Club Atlético Newell's Old Boys takımlarında da forma giydi.


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Galatasaray Futbol Kulübü Arjantin
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