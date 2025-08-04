Galatasaray'a müjde gibi müjde! Taraftar da gönderilmesini istiyordu, transfer her an açıklanabilir...

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kadroya eklenecek yeni isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular için de çalışmalar devam ediyor.

CUESTA HER AN AYRILABİLİR

Takımdan ayrılması gündemde olan isimlerin başında Carlos Cuesta geliyor. TRT Spor’un haberine göre, ara transfer döneminde Genk’ten 8 milyon Euro karşılığında transfer edilen Cuesta’ya, Rus ekibi Spartak Moskova talip oldu.

Moskova temsilcisi, 26 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

CUESTA’NIN PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayı giyen Carlos Cuesta, sadece 9 maçta görev alabildi. Beklentileri karşılayamayan genç savunmacı, teknik ekibin gözden çıkardığı isimler arasında yer alıyor.