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Galatasaray'a müjde gibi müjde! Taraftar da gönderilmesini istiyordu, transfer her an açıklanabilir...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken bu isimlerden olan Carlos Cuesta için çok sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'a müjde gibi müjde! Taraftar da gönderilmesini istiyordu, transfer her an açıklanabilir...
Berker İşleyen
Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kadroya eklenecek yeni isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular için de çalışmalar devam ediyor.

CUESTA HER AN AYRILABİLİR

Galatasaray a müjde gibi müjde! Taraftar da gönderilmesini istiyordu, transfer her an açıklanabilir... 1

Takımdan ayrılması gündemde olan isimlerin başında Carlos Cuesta geliyor. TRT Spor’un haberine göre, ara transfer döneminde Genk’ten 8 milyon Euro karşılığında transfer edilen Cuesta’ya, Rus ekibi Spartak Moskova talip oldu.

Moskova temsilcisi, 26 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

CUESTA’NIN PERFORMANSI

Galatasaray a müjde gibi müjde! Taraftar da gönderilmesini istiyordu, transfer her an açıklanabilir... 2

Geçen sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayı giyen Carlos Cuesta, sadece 9 maçta görev alabildi. Beklentileri karşılayamayan genç savunmacı, teknik ekibin gözden çıkardığı isimler arasında yer alıyor.

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