Galatasaray'a Muslera'nın yerine sürpriz kaleci! Sezon sonunda takıma veda ediyor...

Fernando Muslera'nın Galatasaray kariyeri sona eriyor. Forma giydiği yıllarda gösterdiği performansla efsane kategorisine giren Muslera, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

SÖZLEŞME UZATILMAYACAK

İlerleyen yaşı nedeniyle Muslera ile sözleşme yenilemeyen sarı-kırmızılılar, tecrübeli eldiven yerine kaleye geçecek isim için arayışlarına başlamıştı.

BARCELONA'DAN GELECEK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray, Barcelona forması giyen Inaki Pena'yı transfer etmeyi planlıyor. Barcelona ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pena'nın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında... Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan Pena için görüşmeler sezon sonunda yapılacak.