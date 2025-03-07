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  4. Galatasaray'a Muslera'nın yerine sürpriz kaleci! Sezon sonunda takıma veda ediyor...

Galatasaray'a Muslera'nın yerine sürpriz kaleci! Sezon sonunda takıma veda ediyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.03.2025 14:17
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Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera'nın takımdan ayrılması kesinleşmişti. Sözleşmesini sarı-kırmızılılarla yenilemeyen Muslera, ülkesi Uruguay'a dönme kararı almıştı. Yerine kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, aradığı kişiyi Barcelona'da buldu.

Galatasaray'a Muslera'nın yerine sürpriz kaleci! Sezon sonunda takıma veda ediyor...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fernando Muslera'nın Galatasaray kariyeri sona eriyor. Forma giydiği yıllarda gösterdiği performansla efsane kategorisine giren Muslera, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

SÖZLEŞME UZATILMAYACAK

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İlerleyen yaşı nedeniyle Muslera ile sözleşme yenilemeyen sarı-kırmızılılar, tecrübeli eldiven yerine kaleye geçecek isim için arayışlarına başlamıştı.

BARCELONA'DAN GELECEK

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İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray, Barcelona forması giyen Inaki Pena'yı transfer etmeyi planlıyor. Barcelona ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pena'nın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında... Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan Pena için görüşmeler sezon sonunda yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray muslera
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