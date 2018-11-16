SPOR

Galatasaray'a Nagatomo müjdesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

Galatasaray'a Japon yıldızından güzel haber... Yuto Nagatomo milli aradan sonra takıma katılacak.

Galatasaray'a Nagatomo müjdesi

Galatasaray’da Yuto Nagatomo sevinci… Teknik direktör Fatih Terim, Schalke 04 ile oynanan maçta göğsüne çarpan topla sakatlanan ve ‘akciğer sönmesi’ tanısı konulan Japon oyuncuyu, milli aradan sonra takıma yeniden monte edecek. İmparator, Japon sol beki 23 Kasım cuma günü Türk Telekom’da oynanacak olan Konyaspor mücadelesinde sonradan oyuna sokacak ve öğrencisine maç kondisyonu kazandıracak.

RUSYA’YA DA GÖTÜRECEK

Tecrübeli teknik adam, Nagatomo’nun bu maç sonrasındaki durumuna göre hareket edecek. Eğer oyuncu sorunsuz bir şekilde mücadeleyi tamamlarsa Şampiyonlar Ligi’ndeki Lokomotiv Moskova karşılaşmasında da forma giyecek. Terim, bu şekilde Nagatomo’yu Vodafone Park’taki Beşiktaş derbisine kadar hazır hale getirecek. İmparator, Yuto’yu derbi için kilit isim olarak görüyor.

(GÜNEŞ)

PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
Galatasaray'da Fatih Terim taktiğini değiştirdi! Bundan sonra 3-5-2Galatasaray'da Fatih Terim taktiğini değiştirdi! Bundan sonra 3-5-2
Galatasaray için Mattia Destro iddiası Galatasaray için Mattia Destro iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Nagatomo Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Galatasaray'da Fatih Terim taktiğini değiştirdi! Bundan sonra 3-5-2

Galatasaray'da Fatih Terim taktiğini değiştirdi! Bundan sonra 3-5-2

Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'dan vazgeçti

Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'dan vazgeçti

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşmelere başladı

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşmelere başladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Sinan Gümüş sakatlandı

Galatasaray'da Sinan Gümüş sakatlandı

Galatasaray'a Nagatomo müjdesi

Galatasaray'a Nagatomo müjdesi

Galatasaray'da Fatih Terim taktiğini değiştirdi! Bundan sonra 3-5-2

Galatasaray'da Fatih Terim taktiğini değiştirdi! Bundan sonra 3-5-2

Galatasaray için Mattia Destro iddiası

Galatasaray için Mattia Destro iddiası

Gomis'ten Albayrak'a flaş cevap!

Gomis'ten Albayrak'a flaş cevap!

Adnan Polat: Başkan adaylığını düşünmüyorum

Adnan Polat: Başkan adaylığını düşünmüyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.