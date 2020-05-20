Galatasaray'a Onyekuru müjdesi

İspanya basınının haberine göre; Monaco önümüzdeki sezon için bonservisine sahip olduğu 30 oyuncuyla yollarını ayıracak. Bunlardan biri de Onyekuru. Nijeryalı futbolcunun yeniden Galatasaray'a kiralanabileceği konuşuluyor.

(AKŞAM)

