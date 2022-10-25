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Galatasaray'a para kazandıracak! Mostafa Mohamed için yeni gelişme

25.10.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed gollerine Fransa'da devam ediyor. Nantes yetkililerin gözüne giren Mısırlı oyuncu için devre arasında bonservis işlemi yapabilir.

Galatasaray'a para kazandıracak! Mostafa Mohamed için yeni gelişme
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nantes
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Galatasaray'da Okan Buruk'un talimatı doğrultusunda ayrılan ve Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed takımdan temelli olarak ayrılabilir. Fransa'da gollerine devam eden ve her hafta performansı yükselen Mısırlı oyuncu için yeni gelişmeler yaşanıyor.

BONSERVİSİ ALINACAK

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24 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi için Nantes yetkilileri harekete geçti. Sezon sonunu beklemeden devre arasında girişim yapıp Galatasaray ile el sıkışmayı düşünen Fransızlar her an transferi bitirebilir. Bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Mostafa Mohamed, taraftarlar tarafından da beğenilmişti.


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