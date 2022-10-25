Galatasaray'a para kazandıracak! Mostafa Mohamed için yeni gelişme

Galatasaray'da Okan Buruk'un talimatı doğrultusunda ayrılan ve Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed takımdan temelli olarak ayrılabilir. Fransa'da gollerine devam eden ve her hafta performansı yükselen Mısırlı oyuncu için yeni gelişmeler yaşanıyor.

BONSERVİSİ ALINACAK

24 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi için Nantes yetkilileri harekete geçti. Sezon sonunu beklemeden devre arasında girişim yapıp Galatasaray ile el sıkışmayı düşünen Fransızlar her an transferi bitirebilir. Bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Mostafa Mohamed, taraftarlar tarafından da beğenilmişti.



