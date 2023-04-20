Galatasaray'a Roma'dan bir transfer daha! Bu kez Zaniolo'nun kankası geliyor

Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım yürüyen Galatasaray'da transfer temasları da hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan haber kaynağı Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, bonservisi Roma'da bulunan ve Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Reynolds için Avrupa'dan birçok talip var.

ZANIOLO İLE BERABER OYNADI

Daha önce Zaniolo ile Roma'da birlikte top koşturan 22 yaşındaki futbolcunun, Westerlo'da sezonu tamamlamasının ardından Roma'ya döneceği ancak İtalya ekibinden ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

SATIN ALMA MADDESİ...

Roma ile Westerlo arasında yapılan kiralık sözleşmede 7 milyon euro'luk satın alma maddesinin yer aldığı kaydedildi. Ancak Westerlo'nun maddi durumu nedeniyle bu opsiyonu devreye sokmasının imkansız olduğu aktarıldı.

FEYENOORD DA İSTİYOR

Reynolds için Roma'nın kapısını çalan ekiplerinden birinin Feyenoord olduğu öne sürüldü. Hollanda ekibinin, Roma ile oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali öncesi İtalyan ekibiyle masaya oturduğu ifade edildi.

