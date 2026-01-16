Galatasaray'a sakatlardan kötü haber geldi! Yıldız isim 4 hafta yok

Süper Lig devi Galatasaray'a sakat oyuncularından kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılarda son Türkiye Kupası'nda sakatlanan Arda Ünyay ile Gabriel Sara ile birlikte uzun bir süredir sakat olan Wilfried Singo'nun durumu belli oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Gabriel Sara’nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Wilfried Singo, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştı. Son oynanan Fethiyespor maçında ağrı hissederek oyundan çıkan ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkiklerinde sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Arda Ünyay’ın tedavisine başlanmıştır. Fethiyespor maçı öncesindeki son antrenmanda ağrı hisseden Gabriel Sara’nın yapılan tetkiklerinde ise sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.4

SAKATLIK SÜRELERİ BELLİ OLDU...

Öte yandan HT Spor'un haberine göre Galatasaray'da Gabriel Sara 4 hafta, Arda Ünyay ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.