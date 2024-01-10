Galatasaray'a sakatlık şoku! Takımın en iyilerinden Sacha Boey de yapılan son dakika açıklamasıyla kadrodan çıkarıldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Sivasspor maçının kadrosunu açıkladı. Sarı-Kırmızılılar'da birçok isim sakatlık ya da Afrika Kupası'nda olmaları nedeniyle forma giyemezken, Sacha Boey'in yokluğu şaşkınlık yarattı.

RİSKE EDİLMEYECEK

Sarı-Kırmızılılar'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Son idmanda dizinde ağrı hissettiğini söyleyen futbolcumuz Sacha Boey, tedbir amacıyla Sivas’a götürülmedi" ifadeleri kullanıldı. Sacha Boey, sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında da formasından uzak kalmıştı.

EKSİKLERLE SİVAS'A...

Galatasaray'da sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmayan Mauro Icardi, Davinson Sanchez'in yanı sıra Afrika Kupası'nda bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, sarı kart cezası bulunan Barış Alper Yılmaz ve teknik heyetin kararıyla Angelino da kadroda yer almadı.





