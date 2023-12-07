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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi maçı öncesi müjde! Kopenhag darmaduman olmuş durumda

07.12.2023 11:48 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, son haftalarda üst üste aldığı kötü sonuçlarla dikkati çekiyor.

"Devler Ligi"nin gruplardaki son haftasında 12 Aralık Salı günü sarı-kırmızılı takımı ağırlayacak Kopenhag'da düşüş devam ediyor.

SON 5 MAÇTA GALİBİYET YOK

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Danimarka Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Silkeborg'a 2-0 mağlup olan Kopenhag, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı.

Son galibiyetini 8 Kasım'da Manchester United'ı 4-3 yenerek elde eden Danimarka temsilcisi, o tarihten bu yana Brondby ve Bayern Münih ile golsüz berabere kalırken, Viborg, Aarhus ve Silkeborg'a yenildi.

12 ARALIK'TA GALATASARAY İLE OYNAYACAKLAR

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Kopenhag, Danimarka Kupası çeyrek final rövanşında 9 Aralık Cumartesi günü Silkeborg, 12 Aralık'ta da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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