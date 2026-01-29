Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde öyle bir para geldi ki! Gelsin şimdi yıldızlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması tamamlanırken temsilcimiz Galatasaray çıktığı 8 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı ve bu sonuçlarla topladığı 10 puanla ligi 20. sırada tamamlayarak yoluna devam etmeye hak kazandı.

DEVLERDEN PUAN ÇIKARDI

Liverpool, Atletico Madrid, Ajax gibi takımlardan puan alarak yalnızca prestij değil ciddi miktarda bir gelir de elde etmiş oldu. UEFA’nın bu sezon hayata geçirdiği lig usulü sistemde, takımlar yalnızca galibiyet ve beraberliklerden değil, lig sıralamasındaki yerlerine göre de ek gelir elde ediyor. Galatasaray, zorlu rakiplerle mücadele ettiği lig aşamasını ilk 24 içerisinde tamamlayarak hem sportif hem de finansal açıdan önemli bir kazanım sağladı.

DUDAK UÇUKLATAN GELİR

Sarı-kırmızılı ekip, turnuvanın yeni formatında uygulanan performans gelirleri kapsamında 4.6 milyon Euro (300 milyon TL) bonus kazandı.

Elde edilen bu gelir, kulübün Avrupa gelirlerine ciddi katkı sunarken, sezon planlaması ve kadro yapılanması açısından da sarı-kırmızılı yönetimin elini rahatlatacak. Galatasaray, Avrupa’daki istikrarlı performansını sürdürerek gelir kalemlerini artırmayı hedefliyor.