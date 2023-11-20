Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden para yağacak! Eğer kalan iki maçı da kazanırsa, yatırımlar kendini amorti edecek

Sezon başı yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de mücadelesini sürdürürken Devler Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.

ÖNCE MANU SONRA KOPENHAG

Oynadığı mücadeleler sonucunda 4 puanı bulunan ve averajla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı takımın Devler Ligi'nde 2 maçı kaldı. 29 Kasım'da Manchester United'ı konuk edecek olan Galatasaray, 12 Aralık'ta ise Kopenhag karşılaşması için Danimarka'ya gidecek.

476 MİLYON TL...

Sarı-Kırmızılılar için ekonomik anlamda da oldukça önemli bu iki mücadelede de galibiyet alınması halinde Galatasaray, 5.6 milyon euro kazanacak. Ayrıca son 16 turuna yükseldiği için 9.6 milyon euro daha kasasına koyacak. Böylece Galatasaray, 2 galibiyet karşılığında toplam 15.2 milyon euro; günümüz kuruyla 476 milyon TL ekstra gelir elde edecek.

Böylece hem son 16 turuna yükselecek hem de iki sezondur yaptığı yatırımların karşılığını da almış olacak.





