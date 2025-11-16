SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'a Singo'dan piyango vurdu! Öyle bir takım istiyor ki... Kasa dolup taşacak

Galatasaray’ın Monaco’dan transfer ettiği Wilfried Singo, Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekerken, Ada basını Liverpool’un yıldız savunmacı için 50 milyon Pound’u gözden çıkarabileceğini öne sürdü. Fildişi Sahilli oyuncu, milli ara boyunca çalışmalarını Kemerburgaz’da sürdürüyor. İşte detaylar...

Galatasaray'a Singo'dan piyango vurdu! Öyle bir takım istiyor ki... Kasa dolup taşacak
Berker İşleyen
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın Monaco’dan transfer ettiği Wilfried Singo, sergilediği üst düzey performansla Avrupa’nın gündemine oturmaya devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik mücadelelerde gösterdiği etkileyici oyun, Premier Lig devlerinin radarına girmesine neden oldu.

ADA BASINI BOMBA İDDİAYI DUYURDU

Galatasaray a Singo dan piyango vurdu! Öyle bir takım istiyor ki... Kasa dolup taşacak 1

İngiltere’de çıkan haberlere göre Liverpool, Galatasaray’la oynadığı maçta Singo’nun performansından fazlasıyla etkilendi. Ada temsilcisinin, genç savunmacıyı kadrosuna katmak için somut adımlar atmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

50 MİLYON POUND’LUK HAMLE

Galatasaray a Singo dan piyango vurdu! Öyle bir takım istiyor ki... Kasa dolup taşacak 2

Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan 30 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı 24 yaşındaki yıldız için Liverpool’un 50 milyon Pound seviyesinde bir teklifi değerlendirdiği iddia ediliyor. Bu rakam, Singo’nun kısa sürede gösterdiği yükselişin en somut göstergesi olarak yorumlanıyor.

KEMERBURGAZ’DA YOĞUN ÇALIŞMA

Galatasaray a Singo dan piyango vurdu! Öyle bir takım istiyor ki... Kasa dolup taşacak 3

Fildişi Sahili Milli Takımı’nın Suudi Arabistan ve Umman’la oynayacağı hazırlık maçlarına çağrılmayan Singo, çalışmalarını Galatasaray’ın Kemerburgaz tesislerinde sürdürüyor. Yıldız savunmacı, hem fiziksel hem mental olarak ikinci yarıya güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli takımda Hakan Çalhanoğlu şoku! Kadrodan çıkarıldıMilli takımda Hakan Çalhanoğlu şoku! Kadrodan çıkarıldı
Ayhancan Güven, FIA GT Dünya Kupası yarışını tamamlayamadıAyhancan Güven, FIA GT Dünya Kupası yarışını tamamlayamadı
Anahtar Kelimeler:
transfer Liverpool son dakika galatasaray Wilfried Singo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.