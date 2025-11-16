Galatasaray'a Singo'dan piyango vurdu! Öyle bir takım istiyor ki... Kasa dolup taşacak

Galatasaray’ın Monaco’dan transfer ettiği Wilfried Singo, sergilediği üst düzey performansla Avrupa’nın gündemine oturmaya devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik mücadelelerde gösterdiği etkileyici oyun, Premier Lig devlerinin radarına girmesine neden oldu.

ADA BASINI BOMBA İDDİAYI DUYURDU

İngiltere’de çıkan haberlere göre Liverpool, Galatasaray’la oynadığı maçta Singo’nun performansından fazlasıyla etkilendi. Ada temsilcisinin, genç savunmacıyı kadrosuna katmak için somut adımlar atmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

50 MİLYON POUND’LUK HAMLE

Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan 30 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı 24 yaşındaki yıldız için Liverpool’un 50 milyon Pound seviyesinde bir teklifi değerlendirdiği iddia ediliyor. Bu rakam, Singo’nun kısa sürede gösterdiği yükselişin en somut göstergesi olarak yorumlanıyor.

KEMERBURGAZ’DA YOĞUN ÇALIŞMA

Fildişi Sahili Milli Takımı’nın Suudi Arabistan ve Umman’la oynayacağı hazırlık maçlarına çağrılmayan Singo, çalışmalarını Galatasaray’ın Kemerburgaz tesislerinde sürdürüyor. Yıldız savunmacı, hem fiziksel hem mental olarak ikinci yarıya güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.