Galatasaray'a Süper Kupa öncesi müjdeli haber Afrika Kupası'ndan geldi!

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, Galatasaraylı Mario Lemina'nın da formasını giydiği Gabon ilk maçından puansız ayrılarak hayal kırıklığı yarattı.

GABON KAYBETTİ! FİLDİŞİ MAÇI SONUNU GETİRDİ...

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gabon, ilk maçında Kamerun'a 1-0 kaybederken, ikinci maçında Mozambik karşısında 3-2'lik bir yenilgi alarak turnuvaya kötü bir performansla başladı. Galatasaraylı Mario Lemina ve Esenler Eroksporlu Guelor Kanga'nın tam süre sahada kaldığı maçta Gabon, rakibine üstünlük kuramazken sahadan da mağlubiyetle ayrıldı. Öte yandan aynı grupta Fildişi Sahili ile Kamerun 1-1 berabere kalmasının ardından Gabon gruptan çıkma hakkını kaybederek elendi.

LEMINA DÖNÜYOR! SÜPER KUPA'DA SAHADA...

Gabon'un turnuvadan elenmesinin ardından Galatasaray taraftarına müjdeli haber geldi. Bu sonucun ardından Galatasaraylı Mario Lemina, TFF Süper Kupa'da forma giyebilecek.