Galatasaray'a Suudi Arabistan piyangosu vurdu! Görüşme halindeler...

Okan Buruk'un performansından çok da memnun kalmadığı Sergio Oliveira için Suudi Arabistan'dan teklifler geldi. Transfer sezonunun kapanmasına 1 gün kalan Suudi Arabistan'da hareketli saatler yaşanıyor...

GÖRÜŞME HALİNDELER

Sergio Oliveira'nın Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşme halinde olduğu ve anlaşma sağlaması durumunda Galatasaray'dan kolaylık isteyeceği ifade edildi.

8 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, Sergio Oliveira için 8 milyon euro civarı bir bonservis talep ediyor. Suudi Arabistan kulüplerinin bu bedeli karşılaması beklenirken tek engelin Oliveira'nın maaşı olduğu aktarılıyor.

