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Galatasaray'a Suudi Arabistan piyangosu vurdu! Görüşme halindeler...

07.09.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da geleceği merak edilen Sergio Oliveira'ya Suudi Arabistan kulüpleri talip oldu. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılması beklenen yıldız oyuncu için Galatasaray yönetiminin kararı bekleniyor.

Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Okan Buruk'un performansından çok da memnun kalmadığı Sergio Oliveira için Suudi Arabistan'dan teklifler geldi. Transfer sezonunun kapanmasına 1 gün kalan Suudi Arabistan'da hareketli saatler yaşanıyor...

GÖRÜŞME HALİNDELER

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Sergio Oliveira'nın Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşme halinde olduğu ve anlaşma sağlaması durumunda Galatasaray'dan kolaylık isteyeceği ifade edildi.

8 MİLYON EURO BONSERVİS

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Galatasaray, Sergio Oliveira için 8 milyon euro civarı bir bonservis talep ediyor. Suudi Arabistan kulüplerinin bu bedeli karşılaması beklenirken tek engelin Oliveira'nın maaşı olduğu aktarılıyor.

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Suudi Arabistan galatasaray sergio oliveira Okan Buruk sezon buruk

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