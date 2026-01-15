Galatasaray'a "takip" attı, Fenerbahçe ile görüştü, Galatasaray'a imzayı atıyor!

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Borussia Mönchengladbach altyapısında forma giyen ve yetenekleriyle "Yeni Messi" yakıştırmaları yapılan Can Armando Güner, transfer döneminin en çok konuşulan ismi oldu. Genç oyuncunun Galatasaray'ı sosyal medya hesabından takibe alması, Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında "Bu iş bitti" yorumlarına neden oldu.

ÖNCE TAKİP, SONRA İSTANBUL

Sosyal medya hamlesinin hemen ardından İstanbul'a gelen Can Armando Güner'in, Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyordu. Ancak Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder'in, "Bize hasta olduğunu söyledi, meğer İstanbul'a gitmiş. Resmi teklif yok" açıklaması transferde soğuk duş etkisi yarattı.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ İDDİASI!

Alman kulübünün "izinsiz transfer görüşmesi" nedeniyle oyuncuyu FIFA'ya şikayet etme ihtimali ve Galatasaray'ın teklif ettiği rakamla (250 bin Euro) oyuncunun beklentisi (600 bin Euro) arasındaki fark krizi büyüttü. Genç oyuncu Almanya'ya dönerken, son olarak Fenerbahçe'nin de oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği iddia edildi.

GALATASARAY BİTİRİYOR

Galatasaray'ı takibe alarak heyecan yaratan Can Armando Güner'in transfer hikayesinin Galatasaray adına olumlu biteceği öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.