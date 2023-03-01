Galatasaray'a talih kuşu kondu! Zaniolo'nun yanında Lucas Torreira da gidiyor...

Inter ve Milan başta olmak üzere birçok İtalyan kulübü Zaniolo'ya adeta pusu kurmuş durumda. 15 milyon Euro ödenerek alınan yıldız oyuncu için sezon sonunu bekleyen dev kulüpler Zaniolo'yu kadrosuna katacak. İlk maçında golünü atan Zaniolo'ya ilgi daha da arttı.

MILAN'DAN 35 MİLYON EURO

Galatasaray'a transfer olan Zaniolo, daha resmi bir maça çıkmadan transfer iddiaları çoğaldı. Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen Milan, yıldız oyuncu için 35 milyon Euro ödemeye hazır.

LUCAS TORREIRA 15 MİLYON EURO

Milan'ın ayrıca Zaniolo'nun yanında Torreira için de 15 milyon Euro vereceği ifade edildi. Galatasaray'ın sezon sonunda bu teklifleri değerlendireceği konuşuluyor.

