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Galatasaray'a transfer olan Semih Kaya kimdir, evli mi? Semih Kaya kaç yaşında ve nereli?

04.02.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Semih Kaya transferini açıkladı. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Semih Kaya'nın transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Semih Kaya!" ifadeleri yer aldı. Bunun ardından Sarı-Kırmızılı takımın yeni oyuncusu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Semih Kaya kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Galatasaray'a transfer olan Semih Kaya kimdir, evli mi? Semih Kaya kaç yaşında ve nereli?

Semih Kaya Galatasaray Akademisi çıkışlıdır. 2006'da girdiği altyapıda üç yıl forma giydi ve ardından A takıma yükseldi. A takımdaki ilk maçına 17 Ocak 2009'da Malatyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında çıktı. İşte Semih Kaya'nın hayatı hakkında detaylar...

Galatasaray'a transfer olan Semih Kaya kimdir? Semih Kaya kaç yaşında ve nereli?

SEMİH KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 Şubat 1991 Bergama doğumlu Semih Kaya 30 yaşındadır. Kısa süre Gaziantepspor ve Kartalspor oyuncu kadrosunda yer aldı. 2011'de Galatasaray'a döndü ve Sarı-Kırmızılıların şampiyon olduğu 2011-2012 sezonunda rol aldı. 5 sezon boyunca Galatasaray Futbol A Takımı’nda forma terletti. Bu süre içerisinde 4 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu olmak üzere 12 kupa kaldırdı. Milli formayı 29 Şubat 2012'deki Slovakya maçında giydi.

2017-2018 yaz transfer sezonunda Sparta Prag ile sözleşme yaptı. Burada 1,5 sezon oynadı. Sonrasında yeniden Galatasaray'a kiralık olarak döndü. Sonra Çekya'ya gitti ve 2019-2020'de bu takımda oynadı. Sparta Prag’da 2020 Çekya Kupası şampiyonluğunda rol oynadı. 2020'de tekrardan Türkiye'ye geldi ve en son Yeni Malatyaspor'da oynadı.

Galatasaray'a transfer olan Semih Kaya kimdir, evli mi? Semih Kaya kaç yaşında ve nereli?

SEMİH KAYA EVLİ Mİ?

Ünlü futbolcu Semih Kaya, 2016'da Yasemen Saylar ile evlendi.

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