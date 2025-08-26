SPOR

Galatasaray'a transferde büyük şok! Bavulunu bile toplamıştı... Ayrılık iptal: Transferden vazgeçtiler

Galatasaray'ın takımdan göndermek istediği isimler arasında yer alan savunmacı Carlos Cuesta, Rus ekibi Spartak Moskova ile büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Moskova ekibi yapılan sağlık kontrolleri sonrası bu transferden vazgeçti. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın büyük umutlarlar kadrosuna kattığı ancak yaptığı kritik hatalar sonrası gözden çıkarılan Carlos Cuesta, Rus ekibi Spartak Moskova ile büyük oranda anlaşma sağlamıştı.

Gerçekleştirilen anlaşma sonrası İstanbul'a veda eden ve sağlık kontrolü için Moskova'ya giden Cuesta için çok sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

Championat'ta yer alan habere göre Kolombiyalı stoper, cumartesi gününden bu yana Moskova'daydı ancak Rus kulübü fikrini son anda değiştirdi ve transferden vazgeçti.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Buna göre Spartak Moskova yönetimi, Carlos Cuesta'nın sağlık kontrolü sonuçları hakkında şüphe duydu. Buna karşın Sportif Direktör Francis Cagigao'nun yönetimi transfer için ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ

Carlos Cuesta, Galatasaray ile Spartak Moskova arasındaki görüşmelerin askıya alınmasının ardından İstanbul'a geri döndü. Spartak Moskova, Cuesta için 6.5 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecekti.

