Galatasaray'a UEFA'dan Eren Elmalı hakkında haber! Tüm Türkiye merak ediyordu

UEFA’nın kararının ardından Eren Elmalı, idmana çıkmasına rağmen Union Saint-Gilloise maçında forma giyemeyecek. Ceza hem UEFA hem de FIFA tarafından geçerli sayılırken, oyuncuya gelen olumsuz dönüş Galatasaray’da planları değiştirdi.

Emre Şen
Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçı öncesi savunmada önemli bir eksikle karşı karşıya kaldı. UEFA’dan gelen karar sonrası Eren Elmalı’nın sahaya çıkamayacağı kesinleşti.

UEFA VE FIFA’DAN ÇİFTE ONAYLI CEZA

Eren Elmalı'nın cezasıyla ilgili yapılan başvuruya UEFA’dan olumsuz yanıt geldi. Kurum, oyuncunun cezasının devam ettiğini iletirken, FIFA da kararı geçerli kabul etti. Böylece genç sol bek, idmana çıkmış olmasına rağmen Union Saint-Gilloise karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY’IN PLANLARI DEĞİŞTİ

Bu gelişme sonrası teknik ekip, USG deplasmanı öncesi savunma hattında zorunlu değişikliklere gidecek. Okan Buruk’un sol bek için yeni bir alternatif belirlemesi beklenirken, Eren Elmalı’nın yokluğu maç planını doğrudan etkiledi.

