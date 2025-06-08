SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'a veda eden Dries Mertens'ten, İtalya'da Victor Osimhen için açıklama!

Galatasaray ile 3 kez şampiyonluk yaşayan ve Sarı-Kırmızılılar'ın adeta sevgilisi olan Dries Mertens, İtalya'da verdiği bir röportajda Osimhen için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'a veda eden Dries Mertens'ten, İtalya'da Victor Osimhen için açıklama!
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray ile üst üste üç sezon şampiyonluk yaşayan ve Sarı-Kırmızılılar'a veda eden tecrübeli oyuncu Dries Mertens, Sky Italia’ya açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN ŞANSTI"

1821628

Victor Osimhen hakkında sorulan bir soruya Mertens, "Galatasaray’a gelmesi bizim için büyük şanstı, çünkü o bize şampiyonluğu getirdi."

"UMARIM EN DOĞRU KARARI VERİR"

t25_mertensten-osimhen-acikla-544

"Umarım onun için en doğru kararı verir, çünkü onu çok seviyorum, altın gibi bir insan. Napoli’de belki her şey istediğimiz gibi olmadı, ama o gerçekten müthiş bir oyuncu" yanıtını verdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Güler ile intikam alacaklar! Milli yıldıza reddedemeyeceği teklif...Arda Güler ile intikam alacaklar! Milli yıldıza reddedemeyeceği teklif...
Ronaldo'nun kararı sevenlerini çok üzdü!Ronaldo'nun kararı sevenlerini çok üzdü!
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika galatasaray mertens Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

Tekstil sektörünün deviydi, mali zorluğa dayanamadı!

Tekstil sektörünün deviydi, mali zorluğa dayanamadı!

Fenerbahçe bin pişman... İşte Mourinho'nun yerine gelecek isim

Fenerbahçe bin pişman... İşte Mourinho'nun yerine gelecek isim

Arda Güler ile intikam alacaklar! Milli yıldıza reddedemeyeceği teklif...

Arda Güler ile intikam alacaklar! Milli yıldıza reddedemeyeceği teklif...

Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

Ronaldo'nun kararı sevenlerini çok üzdü!

Ronaldo'nun kararı sevenlerini çok üzdü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.