Galatasaray'a veda eden Dries Mertens'ten, İtalya'da Victor Osimhen için açıklama!

Galatasaray ile üst üste üç sezon şampiyonluk yaşayan ve Sarı-Kırmızılılar'a veda eden tecrübeli oyuncu Dries Mertens, Sky Italia’ya açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN ŞANSTI"

Victor Osimhen hakkında sorulan bir soruya Mertens, "Galatasaray’a gelmesi bizim için büyük şanstı, çünkü o bize şampiyonluğu getirdi."

"UMARIM EN DOĞRU KARARI VERİR"

"Umarım onun için en doğru kararı verir, çünkü onu çok seviyorum, altın gibi bir insan. Napoli’de belki her şey istediğimiz gibi olmadı, ama o gerçekten müthiş bir oyuncu" yanıtını verdi.