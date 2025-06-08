Galatasaray'a veda eden Dries Mertens'ten, İtalya'da Victor Osimhen için açıklama!

Galatasaray ile üst üste üç sezon şampiyonluk yaşayan ve Sarı-Kırmızılılar'a veda eden tecrübeli oyuncu Dries Mertens, Sky Italia’ya açıklamalarda bulundu.
Victor Osimhen hakkında sorulan bir soruya Mertens, "Galatasaray’a gelmesi bizim için büyük şanstı, çünkü o bize şampiyonluğu getirdi."
"Umarım onun için en doğru kararı verir, çünkü onu çok seviyorum, altın gibi bir insan. Napoli’de belki her şey istediğimiz gibi olmadı, ama o gerçekten müthiş bir oyuncu" yanıtını verdi.
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