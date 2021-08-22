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Galatasaray'a Victor Nelsson'dan müjdeli haber

22.08.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıktı. Danimarkalı isim forma giyeceği ilk maç için sabırsızlanıyor.

Galatasaray'a Victor Nelsson'dan müjdeli haber

Victor Nelsson'a yıllık 1 milyon Euro ödeyecek Galatasaray'da Emre Taşdemir'in Giresunspor'a kiralanmasıyla limit problemi çözüldü.

Kadrosunda 16 yabancı bulunan G.Saray, gözündeki problem nedeniyle Omar'a lisans çıkartmazken Nelsson'un oynayabilmesi için bir oyuncunun daha gönderilmesi gerekiyordu. Sarı-kırmızılılar, Ozornwafor'u dün 1 yıllığına Belçika ekibi Charleroi'ye kiralayarak Danimarkalı stoper için de yer açtı.

22 yaşındaki oyuncu takımla çalışmalarda hazır gözükürken, Fatih Terim'in Hatay maçında stoperde Luyindama ile Nelsson'u kullanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Victor Nelsson
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