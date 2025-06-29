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Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! Napoli ile antrenmanlara çıkacak

Kiralık sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'dan ayrılan Victor Osimhen transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Henüz sarı-kırmızılılara kararını bildirmeyen Nijeryalı golcünün, sezon başında Napoli'nin hazırlık kampına katılacağı öğrenildi.

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! Napoli ile antrenmanlara çıkacak
Emre Şen

Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi. Yıldız oyuncuyu kadroya katabilmek için elinden geleni yapan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in kararı sonrası şoka uğradı.

NAPOLI'NİN KAMPINA KATILACAK

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İtalyan basınında yer alan habere göre; Victor Osimhen, Napoli ile sezon başı kampına katılacak. Transfer için aceleci davranmak istemeyen Osimhen, kararını verene kadar formdan düşmemek için Napoli ile antrenmanlara çıkacak.

GALATASARAY EN YÜKSEK TEKLİFİ YAPAN KULÜP

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Galatasaray, Osimhen'e Avrupa'da en yüksek teklifi yapan kulüp konumunda bulunuyor. Suudi Arabistan'dan yıllık 50 milyon Euro gibi bir teklif alan Osimhen, karar vermek için acele etmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray napoli Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
Koca Galatasaray bu şımarığamı kaldı
Bırakın artık bu adamı artık tat dökmeyecek.
suyu çıktı bu transferin yalvarmayın be kardeşim alın onun gibi başka santrafor adammı yok
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