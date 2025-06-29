Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! Napoli ile antrenmanlara çıkacak

Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi. Yıldız oyuncuyu kadroya katabilmek için elinden geleni yapan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in kararı sonrası şoka uğradı.

NAPOLI'NİN KAMPINA KATILACAK

İtalyan basınında yer alan habere göre; Victor Osimhen, Napoli ile sezon başı kampına katılacak. Transfer için aceleci davranmak istemeyen Osimhen, kararını verene kadar formdan düşmemek için Napoli ile antrenmanlara çıkacak.

GALATASARAY EN YÜKSEK TEKLİFİ YAPAN KULÜP

Galatasaray, Osimhen'e Avrupa'da en yüksek teklifi yapan kulüp konumunda bulunuyor. Suudi Arabistan'dan yıllık 50 milyon Euro gibi bir teklif alan Osimhen, karar vermek için acele etmiyor.